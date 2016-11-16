 Ntep’te rakip Lazio – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Ntep’te rakip

    Ntep’te rakip Lazio
    Adı ile anılan için rakip çıktı. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuna da talip oldu. bonservisi için 10 milyon euro istiyor.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:54
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