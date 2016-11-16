 Niasse haber bekliyor – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Niasse haber bekliyor

    Niasse haber bekliyor
    'a iki kez "Beni alın" mesajı yollayan beklemeye koyuldu. 'da mutsuz günler geçiren Senegalli yıldız devre arası İngiltere'den kesin olarak ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılılar gerekli şartlar oluşursa Niasse'yi Ocak'ta kadroya katacak.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:07
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