Mali inceleme başlatıldı!
THY Avrupa Ligi İdari Denetim Kurulu, finansal denge ve fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Galatasaray Odeabank hakkında inceleme başlattı.
Finans panelinin, konuya ilişkin kararını 30 gün içinde duyuracağı ve disiplin kuralları gereği Galatasaray Odeabank'ın, THY Avrupa Ligi'nde oynatmak için kadrosuna yeni oyuncu katmasının, bir ay boyunca yasaklandığı da belirtildi.
Galatasaray Futbol Takımı da UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmişti.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 16:42
- Liderden Süper paket
Toplam 4
Yorum
sandor FENER Manchester'e hazırlandığı gibi hazırlanmalı. Bence LENS oynayacak..Bakalım EL mi yaman BEY mi yaman.
- Tolgay’a 3 kulüpten teklif var
Toplam 4
Yorum
Sneijder_W Ah şu hakemler ahh.. Ama biz pes edecek camia değiliz ne olursa olsun Galatasaray şampiyon olacak.
- Adana'yı yenin derbide rahat edin
Toplam 3
Yorum
Sneijder_W Hakemler sizden taraf sorun etmeyin.
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