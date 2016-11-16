Mali inceleme başlatıldı!

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2015-2016 sezonu ULEB Avrupa Kupası şampiyonu olmasının ardından organizasyona dahil edilen Galatasaray Odeabank'ın mali tablolarının incelenmesi sonucu, kulübün vadesi geçmiş ödemeleri bulunduğu saptandı. Sarı-kırmızılı kulüp hakkındaki dosya, finans paneline sevk edildi.

Finans panelinin, konuya ilişkin kararını 30 gün içinde duyuracağı ve disiplin kuralları gereği Galatasaray Odeabank'ın, THY Avrupa Ligi'nde oynatmak için kadrosuna yeni oyuncu katmasının, bir ay boyunca yasaklandığı da belirtildi.

Galatasaray Futbol Takımı da UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmişti.