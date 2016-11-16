 ''Kadıköy’de kupa aldık'' – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    ''’de kupa aldık''

    ''Kadıköy’de kupa aldık''
    Derbi maçla ilgili açıklamalarda bulunan isimlerden birisi Necati Ateş. Fenerbahçe'nin, yıllardır evinde kaybetmemesiyle övündüğüne dikkat çeken Ateş, "Biz de 2012 yılında o sahada şampiyonluk kupasını kaldırdık. Biz de bununla övünüyoruz. Ancak bir gün , Kadıköy'de kazanacak. O galibiyet bu hafta gelebilir" diye konuştu.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:51
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