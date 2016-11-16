Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Zalgiris Kaunas’ın zor bir deplasman olduğunu söyleyerek, “Euroleague’de herkes herkesi yenebiliyor” dedi.

THY Euroleague'in 7. haftasında Galatasaray Odeabank, bugün deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.



Zalgiris'in kolay bir deplasman olmadığını ve orada kritik bir maça çıkacaklarını belirten Ataman, "Buradan bir galibiyetle çıkabilirsek Euroleague serüveninde kendimize yer edineceğiz. Russ Smith'in sakatlığı devam ediyor. Onu maçta kullanamayacağız. Dentmon'ın da antrenman başında kasığı çekti. Durumu nasıl olacak bilemiyorum. İyi bir antrenman oldu. Maç günü bir şut çalışmamız olacak. İki günde bir maç oynuyoruz. Sadece taktik hazırlıklar yapıyoruz. Zor bir maç olacağı kesin. Kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Euroleague'de herkes herkesi yenebiliyor"

Euroleague'in herkesin herkesi yenebildiği bir lig olduğunu vurgulayan Ataman, "Zalgiris'in bir galibiyeti var o da Baskonia karşısında. Baskonia gidip Fenerbahçe'yi 34 sayı farkla yenebiliyor. Bu nedenle her galibiyet çok önemli. Hele ki deplasmanda olursa. Zalgiris de kendi iddiasını devam ettirmek için kazanmak isteyecektir. Güzel bir maç olacağı kesin" diye konuştu.



"Euroleague oynayan tüm takımlar aynı sıkıntıda"

Fikstürün sıkışık olmasına rağmen önemli olanın saha içindeki organizasyonun bozulmaması olduğunu söyleyen Ataman, "Zalgiris karşısında yine kontrollü oynamaya çalışacağız. Savunmayı sisteme oturtmalıyız. Bu durum sadece bize özel değil. Euroleague oynayan tüm takımlar aynı sıkıntıda" ifadelerini kullandı.