Gignac harekatı
Aslan, bir kez daha Fransız forvetin peşinde.
BONSERVİSİ CİDDİ SORUN
Cimbom, Gignac'ı kadrosunda görmek istiyor ancak oyuncunun yüksek bonservisi transferin önündeki en büyük engel. Kulübü Tigres, 2018'e kadar sözleşmesi olan oyuncuyu kiralık göndermeyeceğini açıkladı. İstedikleri rakam ise 8 milyon euro.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 03:27
- Yanal ile 10 yıl
Toplam 1
Yorum
Sedat Valla Galatasaray taraftarı olarak Muharrem Ustayı tebrik ediyorum. Olması gerek bence de bu. Takım 3 maç üst üste kaybettimi hemen hoca değişelim. Millet don değişmiyo bukadar sık. Belli bir sistemin oturması için Teknik adamların Alex Fergusson gibi yıllarca takımın başında kalmasından yanayım.
- ''Bu kez tersi olabilir''
Toplam 1
Yorum
Aleks Hayaller...
- ''Biz 364 gün seviniyoruz''
Toplam 2
Yorum
Aleks Muhtemel yenilgiye kilif,ha Umit ha oyledir canim,devam!!!!
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