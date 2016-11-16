 Gignac harekatı – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Gignac harekatı

    Gignac harekatı

    Aslan, bir kez daha Fransız forvetin peşinde.

    , forvet arayışlarında döndü dolaştırotasını yine Andre-Pierre Gignac'a kırdı. Avrupa'da piyasası yükselmişken sürpriz şekilde Meksika'nın Tigres takımına transfer olan 31 yaşındaki forvet, yeniden futbolun en üst seviyede oynandığı kıtaya dönmek istiyor. Meksika basını da Gignac'ın ayrılma istediğini yinelerken, G.Saray'ın onu ısrarla takip ettiği vurgulandı.

    BONSERVİSİ CİDDİ SORUN
    Cimbom, Gignac'ı kadrosunda görmek istiyor ancak oyuncunun yüksek bonservisi transferin önündeki en büyük engel. Kulübü Tigres, 2018'e kadar sözleşmesi olan oyuncuyu kiralık göndermeyeceğini açıkladı. İstedikleri rakam ise 8 milyon euro.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:27
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