Galatasaray'da transfer
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Senegalli oyuncu Astou Traore'yi transfer etti.
Kariyerinde Fransa, İspanya ve Belçika ligi takımlarında forma giyen Astou Traore, Senegal Milli Takımı ile üç kez Afrika şampiyonluğu yaşadı.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:52
- Bruma'ya 6 yıllık teklif!
Toplam 10
Yorum
gs Gs batmis diyen fenerli sen kendi takimina bak tek elden yonetiliyor sizin kulup aziz yildirima hibe olmus Digeri ise oguzhan la burumayi ayni kefede gormek sadece besiktasli olmandan kaynaklanoyordur bence
- Lens: Çok üzgünüm
Toplam 1
Yorum
asi fenerli Mademkı çok üzüldün abilerinden ders al sow gıttımı mıllı takıma affını istedı mıllı takımından sende dıyebılırdın çokmu önem arzeden bır mıllı mactı altı ustü hazırlıktı
- Derbi şıklığı
Toplam 8
Yorum
kömürcü 1876 Popescu nerde eksik onuda koyun. Defans cok zayif
Galatasaray'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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