 Galatasaray'da transfer – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Galatasaray'da transfer

    Galatasaray'da transfer

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Senegalli oyuncu Astou Traore'yi transfer etti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşında ve 1,85 metre boyundaki Traore ile bir yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Kariyerinde Fransa, İspanya ve Belçika ligi takımlarında forma giyen Astou Traore, Senegal Milli Takımı ile üç kez Afrika şampiyonluğu yaşadı.

    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:52
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