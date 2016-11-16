Galatasaray'da transfer

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşında ve 1,85 metre boyundaki Traore ile bir yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Kariyerinde Fransa, İspanya ve Belçika ligi takımlarında forma giyen Astou Traore, Senegal Milli Takımı ile üç kez Afrika şampiyonluğu yaşadı.



