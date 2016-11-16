 Eren’e; Kjaer ve Skrtel dersi – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Eren’e; ve dersi

    Eren’e; Kjaer ve Skrtel dersi
    , 'dan moralli dönen Eren Derdiyok ile özel olarak ilgilenecek. Hollandalı teknik adam, 5 haftadır gol sevinci yaşayamayan oyuncunun performansını yükseltmek için kafasında yaptığı kurguları anlatacak. Ceza sahasında topla buluşması için Skrtel ve Kjaer'i nasıl alt edeceği konusunda fikirlerini paylaşacak.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:59
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