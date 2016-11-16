 ''Bu kez tersi olabilir'' – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    ''Bu kez tersi olabilir''

    ''Bu kez tersi olabilir''
    'ın eski kalecisi , sarı-kırmızılı ekibin favori olmadığını ama zoru başarabileceğini söyledi. İnan, "Galatasaray en iyi döneminde 'e gitti, yine yenemedi. En iyi döneminde yenemeyen bir Galatasaray, belki de formsuz döneminde yenecek" diye konuştu.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:49
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