 Bruma'ya 6 yıllık teklif! – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    'ya 6 yıllık teklif!

    Bruma'ya 6 yıllık teklif!

    Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızın menajeri Balde ile masaya oturmuştu. ’ya 800 bin euro zam yapılacak, kontratı da uzatılacak. Taraflar el sıkıştı.

    Bu sezon muhteşem performansı ile Avrupa'nın devlerini peşine takan Bruma konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Portekizli yıldız "Premier Lig'de oynamak istiyorum" diyerek G.Saray'ın sözleşme uzatma teklifine sıcak yaklaşmıyordu. Ancak yönetimle, 'nın menajeri Catio Balde arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandı. Cimbom, 22'lik yıldıza 2018 yılında sona erecek sözleşmesini 2022'ye uzatma teklifi götürdü. 1.2 milyon euro'luk maaşına 800 bin euro zam yapıldı.

    BİR GÖZÜ İNGİLTERE'DE
    Cimbom, yüksek teklif beklediği oyuncunun kontratına serbest kalma bedeli olarak 40 milyon euro yazdıracak. Ancak Bruma cephesi yine de son kararını vermedi. Ocakta Ada'dan gelecek tekliflere göre kapı açık bırakıldı. Yönetim devre arasında göndermeyi kesinlikle düşünmüyor. Yapılan zam sonrası iki tarafın anlaşmaya yakın olduğu vurgulandı.

    ÇALIM REKORTMENİ
    Bruma bu sezon Avrupa'nın çalım rekortmeni olarak dikkat çekiyor. 6.1 ortalamasıyla Neymar, Hazard, Dembele, EMre Mor gibi isimleri arkasında bıraktı. Ligde de Antalya maçında 12 çalım atarak kendisine ait 11 çalımlık rekoru paramparça etti.

    BİLİC 9.2 VERİYOR
    İngiliz kulüplerinin, Bruma'ya ilgisi bitmek bilmiyor. Manchester United ve Tottenham'dan sonra West Ham United da Portekizli yıldıza kanca attı. Ada basınında yer alan haberlere göre Gökhan Töre'den memnun olmayan Slaven Bilic, Bruma'yı istedi. West Ham'ın önermeyi düşündüğü 9.2 milyon euro ise az bulundu. G.Saray, 20 milyon euro'nun altında rakamları kabul etmiyor.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:28
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