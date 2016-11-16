Bruma'ya 6 yıllık teklif!
Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızın menajeri Balde ile masaya oturmuştu. Bruma’ya 800 bin euro zam yapılacak, kontratı da uzatılacak. Taraflar el sıkıştı.
BİR GÖZÜ İNGİLTERE'DE
Cimbom, yüksek teklif beklediği oyuncunun kontratına serbest kalma bedeli olarak 40 milyon euro yazdıracak. Ancak Bruma cephesi yine de son kararını vermedi. Ocakta Ada'dan gelecek tekliflere göre kapı açık bırakıldı. Yönetim devre arasında göndermeyi kesinlikle düşünmüyor. Yapılan zam sonrası iki tarafın anlaşmaya yakın olduğu vurgulandı.
ÇALIM REKORTMENİ
Bruma bu sezon Avrupa'nın çalım rekortmeni olarak dikkat çekiyor. 6.1 ortalamasıyla Neymar, Hazard, Dembele, EMre Mor gibi isimleri arkasında bıraktı. Ligde de Antalya maçında 12 çalım atarak kendisine ait 11 çalımlık rekoru paramparça etti.
BİLİC 9.2 VERİYOR
İngiliz kulüplerinin, Bruma'ya ilgisi bitmek bilmiyor. Manchester United ve Tottenham'dan sonra West Ham United da Portekizli yıldıza kanca attı. Ada basınında yer alan haberlere göre Gökhan Töre'den memnun olmayan Slaven Bilic, Bruma'yı istedi. West Ham'ın önermeyi düşündüğü 9.2 milyon euro ise az bulundu. G.Saray, 20 milyon euro'nun altında rakamları kabul etmiyor.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 03:28
- Yasak kalktı!
Toplam 4
Yorum
mustafa cagri Oncedendi o koltuk kirip kacmalar artik parasini hangi taraftar kulubu kirdiysa alirlar son kurusuna kadar o kulupte hangi taraftarlarinin gittigini bilir birdaha ona gore goturmez o taraftarlari
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Toplam 116
Yorum
Ali Ben sinirlenmedim şahsen adam haklı ben hiç bir Avrupa spor kanalında GS fb derbisini canlı yayınladıklarıni görmedim
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Toplam 10
Yorum
maestro1977 komik adam
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