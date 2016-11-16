 Borçlarını silecek – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Borçlarını silecek

    Borçlarını silecek
    'ın efsane futbol şube sorumlusu Abdürrahim Albayrak'ın yönetimde görevi bulunmuyor ama sarı-kırmızılı oyuncularla bağlarını koparmadı. Özellikle, Sneijder ile yakın bağı bulunan ve sık sık tavla oynayan Albayrak, attığı mesajda, "Tavla borçların hâlâ duruyor. F.Bahçe maçında gol atarsan tavlada kaybettiklerini silerim" önerisinde bulundu.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:19
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