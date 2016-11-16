 ''Biz 364 gün seviniyoruz'' – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    ''Biz 364 gün seviniyoruz''

    ''Biz 364 gün seviniyoruz''

    , ’deki 17 yıllık seriyle ilgili, “G.Saray daha büyük başarılara seviniyor. ’ye ise senede 1 gün bayram” dedi.

    Derbi öncesinde karşılıklı açıklamalar havada uçuşmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekibin eski oyuncusu Ümit Karan, ile arasında oynanan basketbol derbisinde Göksenin ile taraftar arasında yaşanan olaylarla ilgili "Fenerbahçe, 'Göksenin provokasyonu' üzerinden Pazar akşamı oynanacak derbiye seyirci çekmeye çalışacak" dedi. Karan, Pazar akşamı oynanacak derbiyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Fenerbahçe'ye yılda 1 gün bayram. O da 'deki Galatasaray maçı. Doğrudur, 17 yıldır yenemiyoruz. Ancak Galatasaray daha büyük şeylerle seviniyor. Bize yılda 364 gün bayram, Fenerbahçe'ye 1 gün bayram. Galatasaray sezonu 3 kupayla kapatırken, Fenerbahçe kupasız tamamlıyor."
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:47
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