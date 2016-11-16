 Beşiktaş çok güzel ağırladı – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    çok güzel ağırladı

    Beşiktaş çok güzel ağırladı
    dün gerçekleştirilirken derbide alınacak tedbirler konuşuldu. Toplantı sonrası, yöneticisi , " bizi çok iyi ağırladı. Umarım 'de de aynısı olacak" diye konuştu. 'yi temsilen katılan ise, "5 sene sonra ilk defa Kadıköy'e Galatasaray seyircisi gelecek. Gönül isterki fair-play sınırları içerisinde oynansın" ifadesini kullandı.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:15
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