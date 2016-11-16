 ''Beni oraya al'' – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    ''Beni oraya al''

    ''Beni oraya al''

    , Riekerink’e bu mesajı yolladı.

    'daN 'a gittiğin günden beri kariyeri düşüşte olan Anderson son olarak İnternacional'e transfer olmuştu. Ancak 28 yaşındaki oyuncu "Yeniden Avrupa'da oynamak istiyorum" dedi. , Porto'dan tanıdığı Jan Olde Riekerink'e "Beni 'a al. Çok faydalı olurum" mesajı iletti.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:55
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