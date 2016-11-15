Testlerden başarıyla geçti

Aşil tendonundaki ağrılar üzerine Galatasaray Sağlık Kurulu'nun kararı ile Dortmund'da özel bir klinikte kapsamlı testlere tabii tutulan Yasin Öztekin'in sonuçlarının iyi çıktığı ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun, bugünden itibaren takımla birlikte çalışmaya başlayacağı ifade edildi.