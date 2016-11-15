 Testlerden başarıyla geçti – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Testlerden başarıyla geçti

    Testlerden başarıyla geçti
    Aşil tendonundaki ağrılar üzerine Galatasaray Sağlık Kurulu'nun kararı ile Dortmund'da özel bir klinikte kapsamlı testlere tabii tutulan Yasin Öztekin'in sonuçlarının iyi çıktığı ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun, bugünden itibaren takımla birlikte çalışmaya başlayacağı ifade edildi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:33
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