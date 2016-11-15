 ‘Tek bilek tek yürek’ – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    ‘Tek bilek tek yürek’

    ‘Tek bilek tek yürek’
    Milli maçların tamamlanmasıyla yeniden tam kadro olarak çalışmalara başlayan Galatasaray'da kırgınlıklar geride bırakıldı. Yönetim ve teknik heyetin araya girmesiyle Fenerbahçe karşılaşması öncesinde barış sağlandı.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:19
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