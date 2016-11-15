''Taraftarlar TT Arena'da toplanacak''

Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, pazar günü saat 20.00'de başlayacak derbi için İstanbul Valiliğinde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar gereği, sarı-kırmızılı taraftarların Türk Telekom Arena'da toplanacağı ve buradan kalkacak otobüslerle Ülker Stadı'na hareket edeceği bildirildi.

Deplasman tribününde yer alacak taraftarların, stada münferit olarak girmesine emniyet tedbirleri gereği izin verilmeyeceği vurgulandı. Toplanma ve hareket yeri olan Türk Telekom Arena'da bilet kontrolü ve üst araması gerçekleştirileceği ve biletsiz taraftarların otobüslere alınmayacağı kaydedildi.

Kulüp açıklamasında, maç günü Ülker Stadı'nda tek geçişlik kart dağıtımının yapılmayacağı, Passolig kartlarına yüklenen biletlerin de başka kartlara transferinin mümkün olmayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Taraftarımızın saat 16.30'da Ülker Stadı'na hareket edecek otobüslere yetişmesi ve zorluk yaşamaması adına bilet kontrolü için en geç saat 15.30'da Türk Telekom Arena'da olmalarını rica ederiz. Karşılaşma sonrası yine aynı şekilde Ülker Stadı'ndan münferit çıkış yapılmayacak ve taraftarlarımız İETT tarafından tahsis edilen otobüsler ile Türk Telekom Arena'ya götürüleceklerdir."