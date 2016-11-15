Sıradaki rakip Zalgiris Kaunas

Organizasyona iyi bir başlangıç yapamayan ve ilk 5 maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, son müsabakasında Olympiakos'u yenerek moral bulurken, Zalgiris Kaunas önünde de kazanmanın hesaplarını yapıyor.

THY Avrupa Ligi'nde 1 galibiyet ve 5 yenilgiyle son sırada bulunan Galatasaray Odeabank, kendisi gibi sadece tek maç kazanan Litvanya temsilcisini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

Zalgirio Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.