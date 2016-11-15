Sıradaki rakip Zalgiris Kaunas
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
THY Avrupa Ligi'nde 1 galibiyet ve 5 yenilgiyle son sırada bulunan Galatasaray Odeabank, kendisi gibi sadece tek maç kazanan Litvanya temsilcisini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.
Zalgirio Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 10:10
- Süpersin çocuk
Toplam 7
Yorum
musy en büyük koz ozan ise galatasaray kadıköye bayrağı diker
- Çakma İzlandalı
Toplam 3
Yorum
han tapusu yok kiralik adam gelmek istemiyor belli ki. Ara transfer doneminde gei gondersinler diye bekliyor, gonderilmis olsaydi takimiyla sahalara donerdi hemen
- Göksenin için suç duyurusu
Toplam 13
Yorum
VezirParmağı Hadi canım? 6222'ye göre FB'nin bütün yönetimi başta pepelek Aziz'le titrek Mamut dedeler olmak üzere yüzer defa müebbet hapis almışlardı!
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