 Sıradaki rakip Zalgiris Kaunas – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Sıradaki rakip Zalgiris Kaunas

    Sıradaki rakip Zalgiris Kaunas

    Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Organizasyona iyi bir başlangıç yapamayan ve ilk 5 maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, son müsabakasında Olympiakos'u yenerek moral bulurken, Zalgiris Kaunas önünde de kazanmanın hesaplarını yapıyor.

    THY Avrupa Ligi'nde 1 galibiyet ve 5 yenilgiyle son sırada bulunan Galatasaray Odeabank, kendisi gibi sadece tek maç kazanan Litvanya temsilcisini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

    Zalgirio Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 10:10
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