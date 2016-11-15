 Potada hedef Zalgiris – Fotomaç – 15 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Potada hedef

    Potada hedef Zalgiris
    'de 'u yenen , yarınki maçı öncesi hırslı. Son sıradaki sarı-kırmızılılar, 15. Zalgiris'i deplasmanda mağlup ederek art arda 2. galibiyetini hedefliyor.

    ERGİN ATAMAN İDDİALI
    Ligdeki yenilgisini unuttuklarını belirten koç gözünü Zalgiris'e çevirdi. Tecrübeli koç "Kritik bir maça çıkacağız. Zalgiris'i yenersek yükselişimiz başlar" diye konuştu.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Potada hedef Zalgiris haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.