Muslera “Uruguay’dan yorgun dönecek” sözlerine yanıt verdi: “Rahat olun. Ben hep hazırım”

Cimbom'un kalecisi Fernando Muslera, Uruguay formasını giymek için ülkesine gitmişti. Fenerbahçe derbisi öncesi "Güney Amerika'dan yorgun dönecek" sözleri üzerine başarılı eldiven bir açıklama yaptı. Muslera, "Rahat olun, ben hep hazırım. Ne yorgunluğu. Bu maç için gerekirse uykusuz kalırım, yine sahada olurum. 24 saat uçsam bile sıkıntı olmaz" diye konuştu.