Muslera ve Bruma katılmadı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleşen idman, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra oyuncuların ikişerli grup halinde yaptıkları teknik pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın takip eden bölümünde üç gruba ayrılan oyuncular, baskı çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde sekize sekiz dar alanda çift kale oyun oynandı. Sabah antrenmanı, iki ceza sahası arasında devamlılık arttırıcı koşuyla tamamlandı. Antrenmana milli takım kamplarında yer alan Fernando Muslera ve Bruma katılmadı.
Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 13:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hacıosmanoğlu'na şok!
Toplam 7
Yorum
FB 1899-1907 allah aşkına bu adam bu ülkede ts başkanlığı yaptı ts lileri kandırmaktan başka ne yaptı.ts liler hesap sorabildinizmi bol keseden attıkça attı
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
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Yorum
Aslan BIZ YAPSAK EN AZ 2 MAC CEZA YERDIK
- Oğuzhan el yakıyor
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murat bekir sarımısın nesin bak işine beşiktaş düşmanı çatlayacaksın hasetinden...
Muslera ve Bruma katılmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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