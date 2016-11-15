Leon kasırgası
Galatasaray, devlerin istediği Portekizli yıldızını elinde daha fazla tutamayabilir. Gündeminde 19 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu var. Leon, pistlerin kralı vatandaşı Usain Bolt kadar hızlı.
13 MİLYON EURO İSTİYORL AR
Leon Bailey'nin kulübü Genk ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Belçika ekibi ona 13 milyon euro bonservis bedeli biçti. Ancak Galatasaray bunu sorun etmiyor. Bruma'dan gelecek 20 milyon euro'luk rakamla Bailey'nin parası fazlasıyla çıkıyor. Jamaikalı olan genç yıldız vatandaşı Usain Bolt kadar hızlı. Top tekniği yüksek.
BELÇİKA OKULUNDA YETİŞTİ
Leon Bailey, Avrupa'nın en iyi futbol ekollerinden Belçika Ligi'nde yetişti. Bu sebeple oyun bilgisi ve taktik zekası yaşıtlarına göre yüksek.
AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR
Leon Bailey, Genk'te misyonunu tamamladığını düşünüyor. Bu sebeple kariyerinde yeni bir sayfaya hazır. Artık basamak atlamak istiyor.
SEZONA KÖTÜ BAŞLADI
Leon Bailey, transfer dedikodularının ortasında bir isim. Bu sebeple aklı karışık ve sezona iyi başlayamadı. 13 karşılaşmada 2 gol atabilen 19 yaşındaki futbolcunun asisti bulunmuyor.
MOURİNHO ONU İZLETTİ
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho da Leon Bailey'yi yakından izliyor. Kırmızı Şeytanların scout şefi Jim Lawyor ve Gerrit De Craen, Genk'in maçlarını takip ediyor.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:25
- ‘Gerekeni yapacağız’
Toplam 7
Yorum
Tako :) :) Adamın paraya ihtiyacı yok cahil ! Sattığı şirketinin parasının bir kısmını elemanlarına dağıtmış,
- "Galatasaray'la masaya oturduk"
Toplam 4
Yorum
korkmaz daha erken,hele uzatsin o zaman daha ciddi teklifler alicaktir,ucuz olursa yedege bile transfer olarak dusunurler
- Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor
Toplam 2
Yorum
Beydagi Kardes buna Takim Oyunu denilir Malatyaspor Takim olmus oyniyor,Es Es Alpaydan ancak play off oynar.Göstepe ile Bolu güzel oyniyor Bakalim nereye Kadar
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