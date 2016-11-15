 Leon kasırgası – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Leon kasırgası

    Leon kasırgası

    , devlerin istediği Portekizli yıldızını elinde daha fazla tutamayabilir. Gündeminde 19 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu var. Leon, pistlerin kralı vatandaşı Usain Bolt kadar hızlı.

    Cimbom'un bu sezon parlayan yıldızı Bruma'nın kulüpte ne kadar daha kalacağı soru işareti. Manchester United, Tottenham gibi bütçe sorunu yaşamayan İngiliz kulüpleri, Portekizli oyuncunun peşinde. Bruma da bunu bildiği için Galatasaray ile kontrat yenilemiyor. Yönetim, Bruma ile yolların ayrılma ihtimaline karşılık önlemini aldı. Hedef: Leon Bailey. Belçika'nın Genk takımında forma giyen 19'luk kanat oyuncusu müthiş süratiyle dikkat çekiyor.

    13 MİLYON EURO İSTİYORL AR
    'nin kulübü Genk ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Belçika ekibi ona 13 milyon euro bonservis bedeli biçti. Ancak Galatasaray bunu sorun etmiyor. 'dan gelecek 20 milyon euro'luk rakamla Bailey'nin parası fazlasıyla çıkıyor. Jamaikalı olan genç yıldız vatandaşı Usain Bolt kadar hızlı. Top tekniği yüksek.

    BELÇİKA OKULUNDA YETİŞTİ
    Leon Bailey, Avrupa'nın en iyi futbol ekollerinden Belçika Ligi'nde yetişti. Bu sebeple oyun bilgisi ve taktik zekası yaşıtlarına göre yüksek.

    AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR
    Leon Bailey, 'te misyonunu tamamladığını düşünüyor. Bu sebeple kariyerinde yeni bir sayfaya hazır. Artık basamak atlamak istiyor.

    SEZONA KÖTÜ BAŞLADI
    Leon Bailey, transfer dedikodularının ortasında bir isim. Bu sebeple aklı karışık ve sezona iyi başlayamadı. 13 karşılaşmada 2 gol atabilen 19 yaşındaki futbolcunun asisti bulunmuyor.

    MOURİNHO ONU İZLETTİ
    Teknik Direktörü da Leon Bailey'yi yakından izliyor. Kırmızı Şeytanların scout şefi Jim Lawyor ve Gerrit De Craen, Genk'in maçlarını takip ediyor.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
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