 Kontrol bizde! – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Kontrol bizde!

    Kontrol bizde!

    Derbiye kilitlenen sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör Riekerink, oyuncularından tempoyu kontrol etmelerini ve bol bol pas yaparak rakibi hataya zorlamalarını istedi.

    derbisini büyük bir heyecanla bekleyen 'da teknik direktör Jan Olde Riekerink oyun planını sakinlik üzerine kurdu. Saracoğlu Stadı'ndaki atmosferden olumsuz etkilenmemeleri için oyuncularıyla birebir görüşmeler yapan Hollandalı teknik adam, oyun temposunu ele geçirmeleri konusunda tüm oyuncularına özel uyarılarda bulundu.

    Maça bol pas yapıp, oyunun kontrolünü ele alarak başlamak isteyen Riekerink, futbolcularına, "Galibiyet için tempoyu biz belirleyeceğiz. Bol pas yaparak rakibi baskı altına alacağız ve hataya zorlayacağız" dedi.

    İTİRAZ ETMEK YASAK
    Riekerink, orta saha oyuncularından sakin olmaları konusunda özel istekte bulundu. Hollandalı teknik adam, tüm takımın top rakipteyken pres uygulamasını defansa yardım etmesini de istedi. Yardımlaşıp sonuca gideceklerini belirten Riekerink, kanat oyuncularının da defansın kenarlarında oynayan isimlere destek vermesini şart koştu. Riekerink, futbolcularından hakem kararlarına itiraz edilmemesini de istedi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:23
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