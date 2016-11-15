Kontrol bizde!
Derbiye kilitlenen sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör Riekerink, oyuncularından tempoyu kontrol etmelerini ve bol bol pas yaparak rakibi hataya zorlamalarını istedi.
Maça bol pas yapıp, oyunun kontrolünü ele alarak başlamak isteyen Riekerink, futbolcularına, "Galibiyet için tempoyu biz belirleyeceğiz. Bol pas yaparak rakibi baskı altına alacağız ve hataya zorlayacağız" dedi.
İTİRAZ ETMEK YASAK
Riekerink, orta saha oyuncularından sakin olmaları konusunda özel istekte bulundu. Hollandalı teknik adam, tüm takımın top rakipteyken pres uygulamasını defansa yardım etmesini de istedi. Yardımlaşıp sonuca gideceklerini belirten Riekerink, kanat oyuncularının da defansın kenarlarında oynayan isimlere destek vermesini şart koştu. Riekerink, futbolcularından hakem kararlarına itiraz edilmemesini de istedi.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:23
- ‘Gerekeni yapacağız’
Toplam 7
Yorum
Tako :) :) Adamın paraya ihtiyacı yok cahil ! Sattığı şirketinin parasının bir kısmını elemanlarına dağıtmış,
- "Galatasaray'la masaya oturduk"
Toplam 4
Yorum
korkmaz daha erken,hele uzatsin o zaman daha ciddi teklifler alicaktir,ucuz olursa yedege bile transfer olarak dusunurler
- Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor
Toplam 2
Yorum
Beydagi Kardes buna Takim Oyunu denilir Malatyaspor Takim olmus oyniyor,Es Es Alpaydan ancak play off oynar.Göstepe ile Bolu güzel oyniyor Bakalim nereye Kadar
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