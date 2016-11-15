 ''Kadıköy’de sahadayım'' – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    ''Kadıköy’de sahadayım''

    ''Kadıköy’de sahadayım''
    'nın ile oynadığı karşılaşmada Wesley Sneijder'in ikinci yarıya çıkmaması Galatasaraylıları korkutmuştu. Hollandalı oyuncunun sakatlığı yüzünden sahayı terk ettiği ve F.Bahçe derbisinde oynayamayacağı konuşulurken Sneijder, "Derbide sahadayım" diyerek yüreklere su serpti.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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