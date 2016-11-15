 İvanovic seferi! – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    İvanovic seferi!

    İvanovic seferi!

    yönetimi, hem sağ bek hem stoper olarak görev yapabilen ’li yıldız için harekete geçti.

    Ara transferde savunma ve forvet hattını takviye edecek olan 'da heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Gündemdeki isim 'nin tecrübeli savunmacısı Branislav İvanovic... Sırp yıldız, teknik direktör Conte'nin oyun sistemini değiştirmesiyle formasını kaybedince, daha önce soğuk baktığı Galatasaray'a sıcak mesajlar göndermeye başladı. Bunun üzerine sarı-kırmızılı yönetim de 32 yaşındaki Sırp futbolcu için Ada'ya çıkarma yapmaya karar verdi.

    Galatasaraylı yetkililer önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek hem Chelsea kulübüyle hem de İvanovic'in menajeriyle görüşecek. Gerek Galatasaray'dan gerekse Londra'dan gelen bilgilere göre, bu transferin gerçekleşme olasılığı hayli yüksek. Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki İvanovic savunmada tam bir joker. Hem sağ bek hem stoper olarak görev yapabilen yıldız futbolcu için "Tam Galatasaray'ın aradığı oyuncu" yorumu yapılıyor.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:24
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