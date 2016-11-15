İvanovic seferi!
Galatasaray yönetimi, hem sağ bek hem stoper olarak görev yapabilen Chelsea’li yıldız için harekete geçti.
Galatasaraylı yetkililer önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek hem Chelsea kulübüyle hem de İvanovic'in menajeriyle görüşecek. Gerek Galatasaray'dan gerekse Londra'dan gelen bilgilere göre, bu transferin gerçekleşme olasılığı hayli yüksek. Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki İvanovic savunmada tam bir joker. Hem sağ bek hem stoper olarak görev yapabilen yıldız futbolcu için "Tam Galatasaray'ın aradığı oyuncu" yorumu yapılıyor.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:24
- ‘Gerekeni yapacağız’
Toplam 7
Yorum
Tako :) :) Adamın paraya ihtiyacı yok cahil ! Sattığı şirketinin parasının bir kısmını elemanlarına dağıtmış,
- "Galatasaray'la masaya oturduk"
Toplam 4
Yorum
korkmaz daha erken,hele uzatsin o zaman daha ciddi teklifler alicaktir,ucuz olursa yedege bile transfer olarak dusunurler
- Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor
Toplam 2
Yorum
Beydagi Kardes buna Takim Oyunu denilir Malatyaspor Takim olmus oyniyor,Es Es Alpaydan ancak play off oynar.Göstepe ile Bolu güzel oyniyor Bakalim nereye Kadar
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