 F.Bahçe'ye sert yanıt – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    F.Bahçe'ye sert yanıt

    F.Bahçe'ye sert yanıt

    Derbi öncesi iki kulüp arasında 'Göksenin krizi' çıktı.

    , basketbol maçının ardından 'nin "Göksenin Köksal'ın gerekli mercilere şikayet edileceği' yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Fenerbahçe'den 'malum' kulüp olarak söz edilen açıklamada, "Sporda dostluk, fair play ve barıştan sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda bahseden malum camianın 20 Kasım'da oynayacağımız önemli maç öncesi tahriklerine cevap hakkımızı saklı tutar, spor kamuoyunu kışkırtan ve gerginlik yaratmak isteyen bu davranışı kınadığımızı bildiririz." denildi.

    Göksenin'e destek veren Cimbom, "Malum kulüp başkanının ve kaptanının, takımlarının ceza almaması için üçüncü anonsu bizzat yaptıkları bir salonda yaşanan rezilliklerin Galatasaray'ın milli oyuncusu üzerinden aklanmaya çalışılması, Türk halkının zekasına hakarettir" ifadesini kullandı.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
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