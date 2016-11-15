 Drogba dönmek istiyor – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    dönmek istiyor

    Drogba dönmek istiyor
    'nın film, reklam ve organizasyon anlaşmalarını yapan şirketin sahibi Ümit Akbulut, Fildişi Sahilli golcünün devre arasında Galatasaray'a dönebileceğini söyledi. Akbulut, "Drogba Ocak'ta dönmek istiyor çünkü her futbolcu 'a dönmek ister" dedi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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