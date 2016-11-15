 Derdiyok açılışı yaptı – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Derdiyok açılışı yaptı

    Derdiyok açılışı yaptı
    'de 5 maçtır golle buluşamayan Eren Derdiyok, milli maçta moral buldu. 'nin Faroe Adala ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maçın ilk golünü kaydeden başarılı futbolcu, "Benim için güzel bir maç oldu. Şimdi iyi bir maç çıkartıp Fenerbahçe'ye gol atmak istiyorum" dedi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:32
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