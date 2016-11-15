 Derbi şıklığı – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Derbi şıklığı

    Derbi şıklığı
    Giyim sektörünün öncü markalarından Hugo Boss ile işbirliğinin ikinci yılını kutlayan Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde objektif karşısına geçti. Riekerink ve sarı-kırmızılıların çektirdiği takım elbiseli özel fotoğraf, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

    İşte 12 oyuncunun katıldığı fotoğrafla ilgili sosyal medyada yer alan bazı mesajlar:

    -Takım elbiseli peki bi afilli durmuşlar.
    -Bazıları Hello Kity giyer; Bazıları ise ...
    -Bu ne beeeee hangi birine bakacağımı şaşırdım.
    -Hakan Balta klası der ve susarım.
    -Tolga ile Hakan niye Memati gibi duruyorlar?
    -Selcuk İnan sen muhteşem bir detaysın.
    -Hamit takım elbise denerken mi sakatlandı nerde?
    -Fotoğrafın karizma oranı %100.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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