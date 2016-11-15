Sigthorsson’un sakatlığı bezdirdi. Camia ondan artık umudu kesip bu lakabı taktı.

Kuzey ülkelerinin vatandaşlarının gücü her zaman filmlere, dizilere konu olmuştur. Ancak Aslan'ın yeni transferi Kolbeinn Sigthorsson daha 1 dakika oynamadı. Sakatlığı düzelmeyen forvet için taraftarlar 'Çakma İzlandalı' lakabını takarken gönderilmesi gündeme geldi.