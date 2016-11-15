 Çakma İzlandalı – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Çakma İzlandalı

    Çakma İzlandalı

    Sigthorsson’un sakatlığı bezdirdi. Camia ondan artık umudu kesip bu lakabı taktı.

    Kuzey ülkelerinin vatandaşlarının gücü her zaman filmlere, dizilere konu olmuştur. Ancak Aslan'ın yeni transferi Kolbeinn Sigthorsson daha 1 dakika oynamadı. Sakatlığı düzelmeyen forvet için taraftarlar 'Çakma İzlandalı' lakabını takarken gönderilmesi gündeme geldi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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