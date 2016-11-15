Bruma’dan müjde
Portekizli yıldızın menajeri Balde, “G.Saray ile sözleşme uzatma dahil pek çok konuyu konuştuk” dedi.
ONUN HAYALİ PREMİER LİG
Menajer Balde, Bruma'nın Süper Lig'in en iyi yabancı futbolcusu olduğunu belirterek, "Avrupa'nın dev kulüpleri uyandı. İlk tercihi İngiltere olur" dedi.
Bruma'nın G.Saray'ın kilit oyuncularından biri olduğunu ve Süper Lig'deki en iyi yabancı futbolcu olarak gösterildiğini savunan Balde, "Bruma, tabii ki Avrupa'nın dev kulüplerini de uyandırdı. Sonrasında neler olacak göreceğiz." dedi. Portekiz basınında yer alan, Arsenal, Tottenham ve Manchester United gibi İngiliz takımlarının 22 yaşındaki Bruma ile ilgilendiği iddialarına da cevap veren futbolcunun menajeri, "Bruma'nın rüyası Premier Lig'de forma giymek. Buna layık. Ama beklememiz gerekecek." diye konuştu.
YÜZDE 25'LİK BÜYÜK SORUN!
Galatasaray, Bruma'yı Sporting Lizbon'dan binbir güçlükle koparmıştı. O günlerde 13 milyon euro'ya kadroya katılan Portekizli futbolcu için Cimbom ile Sporting karşı karşıya gelmişti. Aslan'ın transfer sürecinde Sporting ile yaşadığı davanın detayları ortaya çıktı. Oyuncunun hakları FON'a devredilmişti. Cimbom da oyuncuyu buradan transfer etmişti. S. Lizbon kasasına net 13 milyon euro gitmediği için "Bir sonraki sözleşmesinden yüzde 25 alırız" maddesi yazdırdı.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:17
- ‘Gerekeni yapacağız’
Toplam 7
Yorum
Tako :) :) Adamın paraya ihtiyacı yok cahil ! Sattığı şirketinin parasının bir kısmını elemanlarına dağıtmış,
- "Galatasaray'la masaya oturduk"
Toplam 4
Yorum
korkmaz daha erken,hele uzatsin o zaman daha ciddi teklifler alicaktir,ucuz olursa yedege bile transfer olarak dusunurler
- Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor
Toplam 2
Yorum
Beydagi Kardes buna Takim Oyunu denilir Malatyaspor Takim olmus oyniyor,Es Es Alpaydan ancak play off oynar.Göstepe ile Bolu güzel oyniyor Bakalim nereye Kadar
Bruma’dan müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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