 Bruma’dan müjde – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    ’dan müjde

    Bruma’dan müjde

    Portekizli yıldızın menajeri Balde, “G.Saray ile sözleşme uzatma dahil pek çok konuyu konuştuk” dedi.

    Avrupa devlerinin peşinde olduğu Bruma konusunda menajeri Balde'den açıklama geldi. Portekiz televizyonu Antena1' e konuşan menajer Catio Balde, " ile ilk görüşmemizi yaptık. 'nın sözleşmesini uzatmak dahil birçok olasılığı konuşuyoruz. Konu aciliyet gerektirdiği için 2018 yılında bitecek sözleşmeyi yeniden masaya yatırdık. Masada tek bir konu konuşulmadı" ifadesini kullandı.

    ONUN HAYALİ PREMİER LİG
    Menajer Balde, Bruma'nın Süper Lig'in en iyi yabancı futbolcusu olduğunu belirterek, "Avrupa'nın dev kulüpleri uyandı. İlk tercihi İngiltere olur" dedi.
    Bruma'nın G.Saray'ın kilit oyuncularından biri olduğunu ve Süper Lig'deki en iyi yabancı futbolcu olarak gösterildiğini savunan Balde, "Bruma, tabii ki Avrupa'nın dev kulüplerini de uyandırdı. Sonrasında neler olacak göreceğiz." dedi. Portekiz basınında yer alan, Arsenal, Tottenham ve Manchester United gibi İngiliz takımlarının 22 yaşındaki Bruma ile ilgilendiği iddialarına da cevap veren futbolcunun menajeri, "Bruma'nın rüyası Premier Lig'de forma giymek. Buna layık. Ama beklememiz gerekecek." diye konuştu.

    YÜZDE 25'LİK BÜYÜK SORUN!
    Galatasaray, Bruma'yı 'dan binbir güçlükle koparmıştı. O günlerde 13 milyon euro'ya kadroya katılan Portekizli futbolcu için Cimbom ile Sporting karşı karşıya gelmişti. Aslan'ın transfer sürecinde Sporting ile yaşadığı davanın detayları ortaya çıktı. Oyuncunun hakları FON'a devredilmişti. Cimbom da oyuncuyu buradan transfer etmişti. S. Lizbon kasasına net 13 milyon euro gitmediği için "Bir sonraki sözleşmesinden yüzde 25 alırız" maddesi yazdırdı.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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