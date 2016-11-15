 7 dakikada bitti – Fotomaç – 15 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    7 dakikada bitti

    7 dakikada bitti

    derbisinin deplasman tribününün biletleri hemen tükendi. Taraftar isyan etti.

    Deplasman yasaklarının kalkmasından sonra ilk olarak Vodafone Arena'ya giden Galatasaray taraftarını şimdi de Kadıköy heyecanı sardı. Dün sarıkırmızılı taraftarlara ayrılan bölüm satışa sunuldu. 2 bin 300 bilet sadece 7 dakika satışta kaldı. Bilet alamayan binlerce taraftar bu uygulamaya isyan etti.

    MÜNFERİT GİDİŞ YOK
    taraftarı, derbisi için Ülker Stadı'na toplu halde götürülecek. Emniyet kuvvetleri çemberinde stada getirilecekler. Başkan Dursun Özbek taraftarla gidecek.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    7 dakikada bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.