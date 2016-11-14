 Stopere Bell – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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HEPSİ
    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Stopere Bell

    Stopere Bell
    Alman basını, Galatasaray'ın Mainz'in dev stoperi Stefan Bell'le ilgilendiğini iddia etti. 25 yaşındaki 1.92'lik kuleye sarı-kırmızılı kulübün yıllık ücreti olan 650 bin euro'nun iki katını teklif ettiği belirtiliyor. Jose Rodriguez'in transferi sırasında Galatasaray'la iyi ilişkiler kuran Mainz'in yeni bir heyecan arayan Bell için kolaylık sağlayabileceği dile getirildi.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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