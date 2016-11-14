 Sneijder tarihe geçecek – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Sneijder tarihe geçecek

    Sneijder tarihe geçecek

    Fenerbahçe hafta sonunda Galatasaray'ı konuk ederken sarı-kırmızılı ekibin derbi öncesindeki en önemli silahı .

    Hollandalı oyuncu, Sneijder ligde oynadığı derbilerde Fenerbahçe filelerine üç gol bıraktı. Hollandalı yıldız 1 gol daha atması halinde Fenerbahçe'ye en çok gol atan Galatasaraylı yabancı futbolcu olarak tarihe geçecek. Sneijder gol atarak 19 maçlık suskunluğuna da son vermeyi hedefliyor.

    GERÇEK ÇEKiŞME
    Derbide "PARÇALIYI" 5 gerçek Galatasaraylı giyecek. Fenerbahçe'ye gol atmayı başaran Podolski, Sneijder, Selçuk, Sabri ve Hakan Balta "Gerçek Galatasaraylı" unvanı ile Kadıköy'e çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte, Eren, Sinan, Bruma ve Yasin gibi isimler ise gol arayacak. Buna karşılık "çubuklu" forma ile Galatasaray'a gol atmış 4 gerçek Fenerbahçeli bulunuyor. Bunlar; Sow, Stoch, Hasan Ali ve Alper. Sarı-lacivertli forma altında; van Persie, Emenike ve Volkan Şen gibi isimler ise Galatasaray'a gol atmanın guruna erişmeye çalışacak.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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