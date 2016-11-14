Sneijder tarihe geçecek

Fenerbahçe hafta sonunda Galatasaray'ı konuk ederken sarı-kırmızılı ekibin derbi öncesindeki en önemli silahı Wesley Sneijder.

Hollandalı oyuncu, Sneijder ligde oynadığı derbilerde Fenerbahçe filelerine üç gol bıraktı. Hollandalı yıldız 1 gol daha atması halinde Fenerbahçe'ye en çok gol atan Galatasaraylı yabancı futbolcu olarak tarihe geçecek. Sneijder gol atarak 19 maçlık suskunluğuna da son vermeyi hedefliyor.



GERÇEK ÇEKiŞME

Derbide "PARÇALIYI" 5 gerçek Galatasaraylı giyecek. Fenerbahçe'ye gol atmayı başaran Podolski, Sneijder, Selçuk, Sabri ve Hakan Balta "Gerçek Galatasaraylı" unvanı ile Kadıköy'e çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte, Eren, Sinan, Bruma ve Yasin gibi isimler ise gol arayacak. Buna karşılık "çubuklu" forma ile Galatasaray'a gol atmış 4 gerçek Fenerbahçeli bulunuyor. Bunlar; Sow, Stoch, Hasan Ali ve Alper. Sarı-lacivertli forma altında; van Persie, Emenike ve Volkan Şen gibi isimler ise Galatasaray'a gol atmanın guruna erişmeye çalışacak.