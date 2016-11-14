 Sağ bek düşündürüyor – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Sağ bek düşündürüyor

    Sağ bek düşündürüyor

    Jan Olde Riekerink'i Fenerbahçe derbisi öncesi takımda en çok alternatifi bulunan ancak en çok problem çıkartan sağ bek mevkii düşündürüyor.

    Kadıköy deplasmanında defansta açık vermek istemeyen Hollandalı çalıştırıcı, Sabri-- Linnes üçlüsü arasında gidip geliyor. Sarı-lacivertli ekipte sol kanatta Sow'un oynaması beklenirken, Senegalliyi yakından tanıması ve derbi tecrübesi şimdilik Sabri'yi ön plana çıkartıyor.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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