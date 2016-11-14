"Sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda..."
Galatasaray Kulübü, basketbol maçında yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye yönelik sert ifadeler kullandı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Sporda dostluk, fair-play ve barıştan sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda bahseden malum camianın 20 Kasım'da oynayacağımız önemli maç öncesi tahriklerine cevap hakkımızı saklı tutar, spor kamuoyunu kışkırtan ve gerginlik yaratmak isteyen bu davranışı kınadığımızı bildiririz.
Sporcumuz Göksenin Köksal üzerinden yapılmaya çalışılan bu komik algı operasyonunun parçası olmayacağımız, oyuncumuzu mesnetsiz iddialar karşısında yalnız bırakacağımız anlamına gelmemektedir.
Malum kulüp başkanının ve kaptanının, takımlarının ceza almaması için üçüncü anonsu bizzat yaptıkları bir salonda yaşanan rezilliklerin, Galatasaray'ın milli oyuncusu üzerinden aklanmaya çalışılması Türk halkının zekâsına hakarettir."
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:35
- Gözler dünya derbisine çevrildi
Toplam 8
Yorum
Ispartalı Herkes biliyorki Sadece bu maçın Adı DERBİ, Birisi hovarda harcamalar nedeniyle avrupada yok, Öbürü Padişah takımı gibi (Olmuş kendince bir Cumhuriyet, Biri gaz lambası, Biri az löküse benziyo, Yüz Yılı geçmiş takımların Avrupa defterleri 0 fırlarla dolu.. Ha ha ha Adı sadece derbi, Nerden buldunuz dünya derbisini, Kaç ülkeye yayın satıyorsunuz ? bir de bunlara bakın, iyi olan kazansın...
- Depay için ilk resmi açıklama
Toplam 2
Yorum
Alperen Depay ile RvP nin arası açık.. gelirse RvP ninde huzuru bozulabilir.. İyi oyuncu lakin takımdaki birlik beraberliği ve huzuru bozacaksa gelmesin. Ki zaten kendi oynadığı ligteki takımlarda talip ise o ligi bırakıp bizim lige gelmesi zor görünüyor hele ki fenerbahçenin uefa finansal krizini de göz önünde bulundurursak..
- Sağ bek düşündürüyor
Toplam 8
Yorum
Ahmet Semih i şimdilik oynatmayında kimi oynatıyorsanız oynatın.
"Sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.