Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Sporda dostluk, fair-play ve barıştan sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda bahseden malum camianın 20 Kasım'da oynayacağımız önemli maç öncesi tahriklerine cevap hakkımızı saklı tutar, spor kamuoyunu kışkırtan ve gerginlik yaratmak isteyen bu davranışı kınadığımızı bildiririz.

Sporcumuz Göksenin Köksal üzerinden yapılmaya çalışılan bu komik algı operasyonunun parçası olmayacağımız, oyuncumuzu mesnetsiz iddialar karşısında yalnız bırakacağımız anlamına gelmemektedir.

Malum kulüp başkanının ve kaptanının, takımlarının ceza almaması için üçüncü anonsu bizzat yaptıkları bir salonda yaşanan rezilliklerin, Galatasaray'ın milli oyuncusu üzerinden aklanmaya çalışılması Türk halkının zekâsına hakarettir."