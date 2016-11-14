 "Sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda..." – Fotomaç – 14 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    "Sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda..."

    "Sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda..."

    Galatasaray Kulübü, basketbol maçında yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye yönelik sert ifadeler kullandı.

    Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

    "Sporda dostluk, fair-play ve barıştan sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda bahseden malum camianın 20 Kasım'da oynayacağımız önemli maç öncesi tahriklerine cevap hakkımızı saklı tutar, spor kamuoyunu kışkırtan ve gerginlik yaratmak isteyen bu davranışı kınadığımızı bildiririz.

    Sporcumuz Göksenin Köksal üzerinden yapılmaya çalışılan bu komik algı operasyonunun parçası olmayacağımız, oyuncumuzu mesnetsiz iddialar karşısında yalnız bırakacağımız anlamına gelmemektedir.

    Malum kulüp başkanının ve kaptanının, takımlarının ceza almaması için üçüncü anonsu bizzat yaptıkları bir salonda yaşanan rezilliklerin, Galatasaray'ın milli oyuncusu üzerinden aklanmaya çalışılması Türk halkının zekâsına hakarettir."

    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:35
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle