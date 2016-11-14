 ManU da devrede – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    ManU da devrede

    ManU da devrede

    Tottenham’ın istediği Portekizli yıldızı Jose’nin de yakından takip ettiği ve devre arasında transfer edilmesi için yönetime şimdiden ‘talimat verdiği’ ileri sürüldü

    Galatasaray'ın genç yıldızı Armindo Bruma, Premier Lig takımlarının ara transferdeki en büyük gözdesi olacak gibi... Tottenham'ın uzun süredir scout ekibine izlettiği genç oyuncu için Manchester United da devreye girdi. Mirror'da yer alan haberde Kırmızı Şeytanlar'ın teknik patronu Jose Mourinho'nun Galatasaray'da bu sezon sergilediği yüksek performansla dikkat çeken Portekizli yıldızı takibe aldığı vurgulandı.

    CHELSEA VE BİLİC DE PEŞİNDE
    Mourinho'nun sezon başında Galatasaray'ı 5-2 yendikleri hazırlık maçında da gol atan 'nın gösterdiği gelişimden övgü ile bahsettiği ve transferi için şimdiden yönetime talimat verdiği ifade edildi. İngiliz basını ise Armindo Bruma ile Tottenham ve Manchester United'in yanı sıra Arsenal, Chelsea ve Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'in de ilgilendiğini okuyucularına duyurdu.

    YÖNETİM TEKLİFLERİ BEKLİYOR
    Bruma'nın menajeri Catio Balde, Portekiz medyasına yaptığı açıklamada, "Tottenham, Bruma'yı takip ediyor. Ancak transferde yalnız değiller. Başka İngiliz takımları da Bruma'yı izliyor" diyerek gelişmeleri önceden duyurmuştu. Yönetim, Bruma için resmi teklifleri beklemeye koyulurken, bu satıştan en az 20-25 milyon euro bonservis bedeli kazanmayı ümit ediyor.



    YEDEĞİ HAZIR: NTEP
    Galatasaray, talipleri her geçen gün artan Armindo Bruma'ya alternatif aramaya başladı. Fransa'nın Rennes ekibinde forma giyen Paul-Georges Ntep'in takibe alındığı iddia edildi. 1992 doğumlu Kamerun asıllı Fransız oyuncunun özellikleri Bruma'ya çok benziyor. Sol kanatta görev yapan 24 yaşındaki Ntep, tıpkı Bruma gibi sürati ve çalım yeteneği ile dikkat çekiyor. Bu sezon Bruma 11 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergilerken, Ntep 9 maçta 4 asist yapma başarısı gösterdi. Bruma gibi solda oynamayı seven Ntep'in artısı 1.80 boyunda olması. Ntep'in sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da ayrı bir avantaj. Yönetimin, Bruma devre arasında satılırsa, Ntep için harekete geçmesi bekleniyor.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:33
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