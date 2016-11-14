ManU da devrede
Tottenham’ın istediği Portekizli yıldızı Jose’nin de yakından takip ettiği ve devre arasında transfer edilmesi için yönetime şimdiden ‘talimat verdiği’ ileri sürüldü
CHELSEA VE BİLİC DE PEŞİNDE
Mourinho'nun sezon başında Galatasaray'ı 5-2 yendikleri hazırlık maçında da gol atan Bruma'nın gösterdiği gelişimden övgü ile bahsettiği ve transferi için şimdiden yönetime talimat verdiği ifade edildi. İngiliz basını ise Armindo Bruma ile Tottenham ve Manchester United'in yanı sıra Arsenal, Chelsea ve Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'in de ilgilendiğini okuyucularına duyurdu.
YÖNETİM TEKLİFLERİ BEKLİYOR
Bruma'nın menajeri Catio Balde, Portekiz medyasına yaptığı açıklamada, "Tottenham, Bruma'yı takip ediyor. Ancak transferde yalnız değiller. Başka İngiliz takımları da Bruma'yı izliyor" diyerek gelişmeleri önceden duyurmuştu. Yönetim, Bruma için resmi teklifleri beklemeye koyulurken, bu satıştan en az 20-25 milyon euro bonservis bedeli kazanmayı ümit ediyor.
YEDEĞİ HAZIR: NTEP
Galatasaray, talipleri her geçen gün artan Armindo Bruma'ya alternatif aramaya başladı. Fransa'nın Rennes ekibinde forma giyen Paul-Georges Ntep'in takibe alındığı iddia edildi. 1992 doğumlu Kamerun asıllı Fransız oyuncunun özellikleri Bruma'ya çok benziyor. Sol kanatta görev yapan 24 yaşındaki Ntep, tıpkı Bruma gibi sürati ve çalım yeteneği ile dikkat çekiyor. Bu sezon Bruma 11 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergilerken, Ntep 9 maçta 4 asist yapma başarısı gösterdi. Bruma gibi solda oynamayı seven Ntep'in artısı 1.80 boyunda olması. Ntep'in sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da ayrı bir avantaj. Yönetimin, Bruma devre arasında satılırsa, Ntep için harekete geçmesi bekleniyor.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:33
- Galibiyet zamanı geldi
Toplam 12
Yorum
isminiz Su ictik yeğenim Ahmetler legolarla acikkol anlamı kazanacaksınız Galatasaray'daki yıldızlardan bir tane var mı lan elinizde hep şişirme medyanın şişirmesi Alper Osman Veysel saçma sapan
- Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 4
Yorum
Emir Bjk sen o skoru rüyada görürsün koçum bir sefer şampiyon olduğunuz fazla havalara girmeyin Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı Galatasaray müzemizde sadece Şampiyonlar Ligi kupası Yok yavrum benim 4 yıldızlı takım başka bir takımda yok değil mi ezikler sizi
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
Toplam 7
Yorum
Tufan ayvalık Be adam sen sporcularına her şey mübah kaybedeceğin maçlarda tahrik edinceza alsınlar diyemi taktik veriyorsun molalarda kendin söylüyorsun yuh olsun sen o kulüpte yabacılar var diyeduruyorsun hepsi gökselin gibi olsa kümede mücadele ederdin sıkıyorsa bu maçta en çok hata yapan sporcuna tokat atsana atmasın tabi ancak coçuğun yaşında olan sporcunu tokatlarsın kalkmış bir de saygıdan bahsediyorsun önce saygı göstermesini öğren
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