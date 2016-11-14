 Kondogbia bombası – Fotomaç – 14 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kondogbia bombası

    Kondogbia bombası

    De Jong'un 'fos' çıkması nedeniyle güçlü bir ön libero arayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi: ...

    İnter'in 31 milyon euro'ya Monaco'dan transfer ettiği 23 yaşındaki yıldız için sarı-kırmızılı yönetimin 'kiralama' formülü üzerinde çalıştığı ifade edildi. Menajer Ali Sapan'ın önerdiği oyuncu için ilk görüşmelerin yapıldığı iddialar arasında... İnter'in 5 maçta oynayabilen Kondogbia'yı 'tecrübe kazanması' için kiralayabileceği belirtiliyor.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kondogbia bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle