Kondogbia bombası

De Jong'un 'fos' çıkması nedeniyle güçlü bir ön libero arayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi: Geoofrey Kondogbia...

İnter'in 31 milyon euro'ya Monaco'dan transfer ettiği 23 yaşındaki yıldız için sarı-kırmızılı yönetimin 'kiralama' formülü üzerinde çalıştığı ifade edildi. Menajer Ali Sapan'ın önerdiği oyuncu için ilk görüşmelerin yapıldığı iddialar arasında... İnter'in 5 maçta oynayabilen Kondogbia'yı 'tecrübe kazanması' için kiralayabileceği belirtiliyor.