 ''İyi ki Eren'i oynatmışım'' – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    ''İyi ki Eren'i oynatmışım''

    ''İyi ki Eren'i oynatmışım''

    Teknik Direktörü , "'in yerine 'u oynatmam çok iyi oldu" dedi.

    'nın sahasında 'nı 2-0 yendiği maçının ardından açıklamalarda bulunan Petkovic, karşılaşmada 1 gol atan 'ın İsviçreli oyuncusu 'tan övgüyle bahsederek, "'in yerine Eren Derdiyok'u oynatmam çok iyi oldu. Zaten Derdiyok, Türkiye'de Galatasaray'da çok güzel performans gösteriyor. Ben de kendisini buradan takip ediyorum. Bu maçta Seferovic'in yerine Derdiyok'u tercih ettim ve bu kararımın ne kadar isabetli olduğunu gördüm. Kendisini özel olarak tebrik ederim" diye konuştu.

    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:31
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