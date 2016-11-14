''İyi ki Eren'i oynatmışım''
İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, "Seferovic'in yerine Eren Derdiyok'u oynatmam çok iyi oldu" dedi.
İsviçre Milli Takımı'nın sahasında Faroe Adaları'nı 2-0 yendiği 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının ardından açıklamalarda bulunan Petkovic, karşılaşmada 1 gol atan Galatasaray'ın İsviçreli oyuncusu Eren Derdiyok'tan övgüyle bahsederek, "Seferovic'in yerine Eren Derdiyok'u oynatmam çok iyi oldu. Zaten Derdiyok, Türkiye'de Galatasaray'da çok güzel performans gösteriyor. Ben de kendisini buradan takip ediyorum. Bu maçta Seferovic'in yerine Derdiyok'u tercih ettim ve bu kararımın ne kadar isabetli olduğunu gördüm. Kendisini özel olarak tebrik ederim" diye konuştu.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:31
- Derbiyle ilgili ilginç bahisler
Toplam 19
Yorum
vesselam volkan demirel yumurtlamazsa maç fenerin..
- ManU da devrede
Toplam 10
Yorum
karakartal g.saray önce borçlarını temizlesin,uefa kriterlerini tamamlasın, ondan sonra transfer yapsın,zaten ikinci bir avrupa cezası gelecek
- Gözler dünya derbisine çevrildi
Toplam 13
Yorum
rvp10 volkan demirel yumurtlamazsa maç bizim.
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