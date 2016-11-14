 Gemileri yaktı – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Gemileri yaktı

    Gemileri yaktı

    'da şans bulamayan Oumar , Galatasaray'a gelmek için her yolu deniyor.

    Senegalli forvetin son olarak menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılı yönetime haber göndererek, 'Masaya oturmaya hazırım' mesajı verdiği iddia edildi. 'da U23 takımına gönderilmeyi hazmedemeyen Oumar'ın ocak ayını sabırsızlıkla beklediği vurgulanırken, İngiliz ekibinden ayrılmak için her fedakarlığı yapabileceği ifade edildi.

    Sigthorsson'da hayal kırıklığı yaşayan yönetimin, şartların uygun olması halinde ocak ayında Oumar 'yi kiralama konusunu değerlendireceği öğrenildi. 26 yaşındaki Nisse, geçen sezon Lokomotiv Moskova'da 23 maçta 13 gol atmıştı.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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