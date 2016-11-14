"Galatasaray'la masaya oturduk"

Portekiz televizyonuna konuşan Bruma 'nın menajeri Balde: "Galatasaray ile ilk görüşmemizi yaptık. Bruma'nın sözleşmesini uzatmak dahil birçok olasılığı konuşuyoruz" - "Bruma'nın rüyası İngiltere Premier Lig'de forma giymek. Buna layık olduğunu düşünüyorum ama beklememiz gerekecek"

Portekiz televizyonu Antena 1'de yayınlanan programa telefonla bağlanan Balde, aciliyet gerektirdiği için Galatasaray Kulübü ile toplantı yaptıklarını belirtti. Bruma'nın sarı-kırmızılı kulüple olan ve 2018 yılında bitecek sözleşmesinin yenilenmesi dahil birçok konunun görüşülmeye devam edeceğini aktaran Balde, "Masada tek bir konu konuşulmadı." ifadesini kullandı.

Bruma'nın, Galatasaray'ın kilit oyuncularından biri olduğunu ve Süper Lig'deki en iyi yabancı futbolcu olarak gösterildiği savunan Balde, "Bruma, tabii ki Avrupa'nın dev kulüplerini de uyandırdı. Sonrasında neler olacak göreceğiz." şeklinde görüşlerini aktardı.

Portekiz basınında yer alan, Arsenal, Tottenham ve Manchester United gibi İngiliz takımlarının 22 yaşındaki Bruma ile ilgilendiği iddialarına da cevap veren futbolcunun menajeri, "Bruma'nın rüyası İngiltere Premier Lig'de forma giymek. Buna layık olduğunu düşünüyorum ama beklememiz gerekecek." diye konuştu.

Portekizli hücum futbolcusu Bruma, bu sezon Galatarasay formasıyla ligde 10 maçta 4 gole imza attı.