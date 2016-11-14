"Galatasaray'la masaya oturduk"
Galatasaray formasını giyen Portekizli futbolcu Armindo Bruma'nın menajeri Catio Balde, "Galatasaray ile ilk görüşmemizi yaptık. Bruma'nın sözleşmesini uzatmak dahil birçok olasılığı konuşuyoruz." dedi.
Portekiz televizyonu Antena 1'de yayınlanan programa telefonla bağlanan Balde, aciliyet gerektirdiği için Galatasaray Kulübü ile toplantı yaptıklarını belirtti. Bruma'nın sarı-kırmızılı kulüple olan ve 2018 yılında bitecek sözleşmesinin yenilenmesi dahil birçok konunun görüşülmeye devam edeceğini aktaran Balde, "Masada tek bir konu konuşulmadı." ifadesini kullandı.
Bruma'nın, Galatasaray'ın kilit oyuncularından biri olduğunu ve Süper Lig'deki en iyi yabancı futbolcu olarak gösterildiği savunan Balde, "Bruma, tabii ki Avrupa'nın dev kulüplerini de uyandırdı. Sonrasında neler olacak göreceğiz." şeklinde görüşlerini aktardı.
Portekiz basınında yer alan, Arsenal, Tottenham ve Manchester United gibi İngiliz takımlarının 22 yaşındaki Bruma ile ilgilendiği iddialarına da cevap veren futbolcunun menajeri, "Bruma'nın rüyası İngiltere Premier Lig'de forma giymek. Buna layık olduğunu düşünüyorum ama beklememiz gerekecek." diye konuştu.
Portekizli hücum futbolcusu Bruma, bu sezon Galatarasay formasıyla ligde 10 maçta 4 gole imza attı.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
- ‘Gerekeni yapacağız’
Toplam 7
Yorum
Tako :) :) Adamın paraya ihtiyacı yok cahil ! Sattığı şirketinin parasının bir kısmını elemanlarına dağıtmış,
- "Galatasaray'la masaya oturduk"
Toplam 4
Yorum
korkmaz daha erken,hele uzatsin o zaman daha ciddi teklifler alicaktir,ucuz olursa yedege bile transfer olarak dusunurler
- Yeni Malatyaspor'un bileği bükülmüyor
Toplam 2
Yorum
Beydagi Kardes buna Takim Oyunu denilir Malatyaspor Takim olmus oyniyor,Es Es Alpaydan ancak play off oynar.Göstepe ile Bolu güzel oyniyor Bakalim nereye Kadar
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