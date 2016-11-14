 Derbiyle ilgili ilginç bahisler – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Derbiyle ilgili ilginç bahisler

    Derbiyle ilgili ilginç bahisler

    Pazar günü oynanacak derbi için birbirinden ilginç bahisler açılırken en büyük oran, “Galip gelirse Galatasaray alkışlanır” bahsine verildi

    Merakla beklenen Fenerbahçe- Galatasaray derbisi için yurt dışı kaynaklı "bahisçiler" de harekete geçti. Yurt dışı kaynaklı bahis şirketlerine göre adı bir derbide olsa Fenerbahçe, favori gösteriliyor. Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetine verilen oran Galatasaray'ın galibiyetine verilen orandan daha yüksek. Ancak bahisler bununla da sınırlı değil. Sahaya yabancı madde atılmasından, kavga çıkma ihtimaline kadar birçok farklı bahis de açılmış durumda.

    İşte birbirinden ilginç iddialar:

    - Sahaya yabancı madde atılır: 2/8
    - Galatasaray derbiyi kazanır: 1/4
    - Riekerink maç sonu istifa eder: 1/21
    - Sneijder-van Persie tartışır: 1/32
    - Advocaat-Riekerink'i tanımaz: 1/44
    - İki takım oyuncular kavga eder: 1/62
    - van Persie sakatlanır: 1/120
    - Bir taraftar sahaya girer: 1/200
    - Maç yarıda kalır: 1/2000
    - Galatasaray kazanır, olay çıkmaz: 1/4000
    - Galip gelirse GS alkışlanır: 1/6000
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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