 Biletler satışta – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Biletler satışta

    Biletler satışta
    Fenerbahçe derbisi için sarı- kırmızılı taraftarlara ayrılan 2 bin 300 bilet bugün saat 10.00'da satışa çıkıyor. Fiyatı 107 TL olan biletlerden alabilmek için binlerce taraftarın passo.com.tr adresini kilitlemesi bekleniyor. Galatasaray Yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada bir taraftarın sadece bir adet bilet alabileceğini duyurmuştu.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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