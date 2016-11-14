 17 yıla takılmayın – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    17 yıla takılmayın

    17 yıla takılmayın

    Sarı-lacivertli ekibin elinden Türkiye Kupası’nı söküp alan Hollandalı hoca, şimdi de G.Saray’ın Kadıköy’deki kötü talihini yenmeye hazırlanıyor

    Fenerbahçe camiasında herkes Ülker Stadı'ndaki 17 yıllık yenilmezlik serisini konuşurken Galatasaray'da ise farklı bir motivasyonu var. 2013'te oynanan Süper Kupa finali zaferi sonrasında Fenerbahçe'nin derbi üstünlüğü sona erdi. O tarihten sonra oynanan 7 maçta Galatasaray sadece bir kez kaybetti. Geride kalan 6 maçın 3'ünü kazandı. 3'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Son 3 maçın 2'si berabere biterken 1 tanesini de Galatasaray kazandı. Bu sonuçlardan yola çıkan Riekerink, "17 yıla takılmayın; son dönemde üstünlüğümüz ortada... Bu çıkışı Kadıköy'de galibiyetle taçlandırmalıyız" ifadesini kullandı.

    HAYATI F.BAHÇE!
    Artık derbi haftasına girilirken Jan Olde Riekerink Fenerbahçe- kolik oldu... Galatasaray Teknik Direktörü, idmanlar ve yemek yediği anların dışında kalan tüm boş zamanlarını Fenerbahçe'yi çalışarak geçiriyor. Her gün Fenerbahçe'nin en az 4 maçını izleyen , sarı-lacivertli takımın oyuncuları için de ayrı ayrı CD'ler hazırlattı. Galatasaraylı her oyuncu istediği anda istediği oyuncuyu en ince ayrıntısına kadar izleyebiliyor.

    DEFANSA; VAN PERSİE
    CD'lerde ayrıca tercümelerde var. Riekerink'in hazırladığı her oyuncu için rapor GS TV çalışanları tarafından görüntülerin üzerine sesli olarak kayıt edildi. Defans oyuncuları Van Persie çalışırken, Eren ise Skrtel ve Kjaer üzerinde duruyor. Riekerink'in çalışmalarından oldukça etkilenen futbolcular, "Fenerbahçe'yi ailesinden iyi tanır hale geldi. Bu çalışmanın karşılığını mutlaka almamız gerekiyor" yorumlarını yapıyor.

    DERBİNİN KİLİDİ: PRES
    Jan Olde Riekerink'e göre pazar akşamı oynanacak derbisinin kilidini "doğru pres" çözecek. İdmanlarda sürekli olarak 3'lü pres üzerinde çalışan Riekerink, kanatlara pas bağlantısını kesmenin hayati önem taşıdığını oyuncularına anlatıyor. Özellikle Aatıf Chahechouhe, Volkan Şen ve Robin van Persie'nin her top aldığında 3'lü presle bunaltılmasını isteyen deneyimli çalıştırıcı, her idmanda oyuncularına "3'lü pres" diye bağırıyor.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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