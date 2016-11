Fenerbahçe camiasında herkes17 yıllık yenilmezlik serisini konuşurken Galatasaray'da ise farklı bir motivasyonu var. 2013'te oynananfinali zaferi sonrasında Fenerbahçe'nin derbi üstünlüğü sona erdi. O tarihten sonra oynanan 7 maçta Galatasaray sadece bir kez kaybetti.kalan 6 maçın 3'ünü kazandı. 3'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Son 3 maçın 2'si berabere biterken 1 tanesini dekazandı. Bu sonuçlardan yola çıkan, "17 yıla takılmayın; son dönemde üstünlüğümüz ortada... Bu çıkışı Kadıköy'de galibiyetle taçlandırmalıyız" ifadesini kullandı.Artık derbi haftasına girilirkenFenerbahçe- kolik oldu... Galatasaray Teknik Direktörü, idmanlar ve yemek yediği anların dışında kalan tüm boş zamanlarınıçalışarak geçiriyor. Her gün Fenerbahçe'nin en az 4 maçını izleyen Riekerink , sarı-lacivertli takımın oyuncuları için de ayrı ayrı CD'ler hazırlattı. Galatasaraylı her oyuncu istediği anda istediği oyuncuyu en ince ayrıntısına kadar izleyebiliyor.CD'lerdeayrıca tercümelerde var.hazırladığı her oyuncu için rapor GS TV çalışanları tarafından görüntülerin üzerine sesli olarak kayıt edildi. Defans oyuncularıçalışırken,iseveüzerinde duruyor. Riekerink'in çalışmalarından oldukça etkilenen futbolcular, "Fenerbahçe'yi ailesinden iyi tanır hale geldi. Bu çalışmanın karşılığını mutlaka almamız gerekiyor" yorumlarını yapıyor.JanOlde Riekerink'e göre pazar akşamı oynanacak derbisinin kilidiniçözecek. İdmanlarda sürekli olarak 3'lü pres üzerinde çalışan Riekerink, kanatlara pas bağlantısını kesmenin hayati önem taşıdığını oyuncularına anlatıyor.veher top aldığında 3'lü presle bunaltılmasını isteyen deneyimli çalıştırıcı, her idmanda oyuncularınadiye bağırıyor.