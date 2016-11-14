17 yıla takılmayın
Sarı-lacivertli ekibin elinden Türkiye Kupası’nı söküp alan Hollandalı hoca, şimdi de G.Saray’ın Kadıköy’deki kötü talihini yenmeye hazırlanıyor
HAYATI F.BAHÇE!
Artık derbi haftasına girilirken Jan Olde Riekerink Fenerbahçe- kolik oldu... Galatasaray Teknik Direktörü, idmanlar ve yemek yediği anların dışında kalan tüm boş zamanlarını Fenerbahçe'yi çalışarak geçiriyor. Her gün Fenerbahçe'nin en az 4 maçını izleyen Riekerink, sarı-lacivertli takımın oyuncuları için de ayrı ayrı CD'ler hazırlattı. Galatasaraylı her oyuncu istediği anda istediği oyuncuyu en ince ayrıntısına kadar izleyebiliyor.
DEFANSA; VAN PERSİE
CD'lerde ayrıca tercümelerde var. Riekerink'in hazırladığı her oyuncu için rapor GS TV çalışanları tarafından görüntülerin üzerine sesli olarak kayıt edildi. Defans oyuncuları Van Persie çalışırken, Eren ise Skrtel ve Kjaer üzerinde duruyor. Riekerink'in çalışmalarından oldukça etkilenen futbolcular, "Fenerbahçe'yi ailesinden iyi tanır hale geldi. Bu çalışmanın karşılığını mutlaka almamız gerekiyor" yorumlarını yapıyor.
DERBİNİN KİLİDİ: PRES
Jan Olde Riekerink'e göre pazar akşamı oynanacak derbisinin kilidini "doğru pres" çözecek. İdmanlarda sürekli olarak 3'lü pres üzerinde çalışan Riekerink, kanatlara pas bağlantısını kesmenin hayati önem taşıdığını oyuncularına anlatıyor. Özellikle Aatıf Chahechouhe, Volkan Şen ve Robin van Persie'nin her top aldığında 3'lü presle bunaltılmasını isteyen deneyimli çalıştırıcı, her idmanda oyuncularına "3'lü pres" diye bağırıyor.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
- Galibiyet zamanı geldi
Toplam 12
Yorum
isminiz Su ictik yeğenim Ahmetler legolarla acikkol anlamı kazanacaksınız Galatasaray'daki yıldızlardan bir tane var mı lan elinizde hep şişirme medyanın şişirmesi Alper Osman Veysel saçma sapan
- Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 4
Yorum
Emir Bjk sen o skoru rüyada görürsün koçum bir sefer şampiyon olduğunuz fazla havalara girmeyin Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı Galatasaray müzemizde sadece Şampiyonlar Ligi kupası Yok yavrum benim 4 yıldızlı takım başka bir takımda yok değil mi ezikler sizi
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
Toplam 7
Yorum
Tufan ayvalık Be adam sen sporcularına her şey mübah kaybedeceğin maçlarda tahrik edinceza alsınlar diyemi taktik veriyorsun molalarda kendin söylüyorsun yuh olsun sen o kulüpte yabacılar var diyeduruyorsun hepsi gökselin gibi olsa kümede mücadele ederdin sıkıyorsa bu maçta en çok hata yapan sporcuna tokat atsana atmasın tabi ancak coçuğun yaşında olan sporcunu tokatlarsın kalkmış bir de saygıdan bahsediyorsun önce saygı göstermesini öğren
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