 Yenmeye gidiyoruz – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Yenmeye gidiyoruz

    Yenmeye gidiyoruz
    ile deplasmanda oynanacak derbi maç için konuşan Basketbol Takımı Antrenörü , "Yenmek için oynayacağız. Son karşılaşmalarda iyi sinyaller veriyoruz. Biz de onları yenebiliriz" diye konuştu.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:33
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