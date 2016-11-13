 Topal ve Lens sevinci – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Topal ve Lens sevinci

    Topal ve Lens sevinci

    Riekerink: F.Bahçe çok önemli iki silahını kaybetti.

    'ın cezasının ardından Lens'in kendilerine karşı oynayamayacak olması Jan Olde Riekerink'i rahatlattı. Hollandalı teknik adam göre, Fenerbahçe çok önemli iki silahını kaybetti. Futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "İkisi de bize karşı oynamayacak. Bu bizim için büyük şans" yorumunu yaptı. Riekerink, Advocaat'ın defansif bir 11'le çıkacağını düşünmüyor. Bu yüzden Josef'in yanında Alper'i kullanacağını düşünerek, Tolga ve De Jong'lu bir orta saha hazırlıyor. Riekerink, Lens'in yerine ise Advocaat'ın Şen'i kullanıp, solda Sow'a şans vereceğini düşünüyor. Planlarını bunun üzerine yapıyor.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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