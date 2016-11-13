 Sneijder: Özledim – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Sneijder: Özledim

    Sneijder: Özledim

    Milli Takımı'nda yer alan Sneijder, Galatasaray'ın Avrupa'da yer alamamasının kendisini üzdüğünü söyledi.

    Yıldız futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'ni çok özledim; umarım bu sezon devler arasında yerimizi

    SAKATLIK ENDİŞESİ
    , bugün deplasmanda Lüksemburg ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Josy Barthel Stadı'nın zemini endişe yaratırken bu maçta Wesley Sneijder'in sakatlanıp derbiyi kaçırma ihtimali teknik heyetin uykularını kaçırıyor.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:09
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