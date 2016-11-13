Prim ne kadar olacak?

derbisi öncesinde Başkanherhangi bir prim açıklamamakararı almasıarasında şaşkınlığaneden oldu. Şimdi gözler yönetime çevrilirkenBaşkan Özbek'in derbiye kadar heyecanıyüksek tutmak istediği ve bu nedenle maça 2-3gün kalaaçıklayacağı öğrenildi.