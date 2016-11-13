 Prim ne kadar olacak? – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Prim ne kadar olacak?

    Prim ne kadar olacak?
    derbisi öncesinde Başkan Dursun Özbek'in herhangi bir prim açıklamama kararı alması G.Saraylı futbolcular arasında şaşkınlığa neden oldu. Şimdi gözler yönetime çevrilirken Başkan Özbek'in derbiye kadar heyecanı yüksek tutmak istediği ve bu nedenle maça 2-3 gün kala prim miktarını açıklayacağı öğrenildi.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:18
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