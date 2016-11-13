 Marcio totem yaptı – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    totem yaptı

    Marcio totem yaptı
    'ın Kadıköy'de aldığı son galibiyette yer alan ve bir de gol atan Marcio ise gelecek hafta oynanacak derbiyle ilgili konuşmak istemediğini söyledi. Brezilyalı, "Artık konuştuğum için yenildiğimizi düşünüyorum. Galip gelince beni arayın. Bir de böyle şansımızı deneyeceğim" diye konuştu.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:17
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