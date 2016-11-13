Galibiyet zamanı geldi
Terim'le kazandıkları maçı anlattı; başarı için ipuçları verdi. Sarı-kırmızılı ekibin, Kadıköy'de aldığı son galibiyette kadroda yer alan Brezilyalı efsane, "Galatasaray'ın kötü seriye bu kez son vereceğine inanıyorum. Yeter ki inansınlar" dedi.
ERKEN SEVİNMEYİN
O gün aldıkları 2-1'lik sonucun halen geçerliliğini korumasının ilginç olduğunu belirten Capone, "Hayatımın en keyifli galibiyetlerinden birisiydi. 30. dakikada 2-0 öndeydik. İlk yarı bittiğinde soyunma odasında galip gelmiş gibi seviniyorduk" dedi. Terim'in kendilerini uyardığını kaydeden ünlü oyuncu şöyle devam etti: "Terim bizi, 'Erken sevinmeyin. Bu bir derbi' dedi. Biz de işi sıkı tuttuk ve bir gol yememize karşın maçı kazanmayı başardık. Maç bitiminde Terim, 'Aslanlarım' diyerek hepimize tek tek sarıldı."
ÖNEMLİ SİLAHLARI VAR
Capone, gelecek hafta sonu oynanacak derbiyle ilgili ise, "Uzun süre galip gelememek baskı yaratır. Bilirim. Teknik insanlar ve yöneticiler baskı kurmazsa seride sona erer. Ben Galatasaray'ı halen takip etmeye çalışıyorum. Podolski, Sneijder, Selçuk gibi önemli isimleri var. Onlardan beklenti büyük. Artık galibiyet zamanının geldiğini düşünüyorum. Derbide Galatasaray yeni bir sayfa açacaktır. Yeter ki kendilerine inansınlar ve maçtan kopmasınlar" sözlerini kullandı.
FUTBOL GEZGİNİ
1999-2001 yılları arasında Galatasaray forması giyen Capone ardından Kocaeli, Corinthias, Paranaense, Beitar Jerusalem ve Gremio'da oynadı. 7 farklı kulüpte oynadıktan sonra 32 yaşında kariyerini noktalayan Brezilyalı, 2009'da kısa bir teknik direktörlük deneyimi yaşadıktan sonra yeniden yeşil sahalara döndü. Sorriso ve Matsubara takımlarında oynadı.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:08
- Milliler galibiyetle tanıştı
Toplam 8
Yorum
Ssss Oguzhan zaten sakatti kaç haftadır top oynadığı yok. Selçuk maçta adını duyan varsa bana da söylesin. Arda top ezmekten başka bir şey yapmadı ama arda yine de oynamali takımda Burak in zaten ne yaptığı belli değil Allahtan bi gol attı da ona seviniyoruz Allahtan ikinci saridan kendini attirmadi
- Tüm alacaklar ödenecek
Toplam 3
Yorum
Fırat Sende aciz lik olmasa galatasaray haberleeinde ne arıyon biri parmak atar diye arlanizi dönmezssiniz mal .git sütünü iç yat .annen aramasın seni.
- Kombine 20 bini geçti
Toplam 4
Yorum
Köksal 3 tl verip maça girmeyen açlar 20 bin kombineyi nasıl almış? Hiç inandırıcı değil.
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