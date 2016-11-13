 Galibiyet zamanı geldi – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Galibiyet zamanı geldi

    Galibiyet zamanı geldi

    Terim'le kazandıkları maçı anlattı; başarı için ipuçları verdi. Sarı-kırmızılı ekibin, 'de aldığı son galibiyette kadroda yer alan Brezilyalı efsane, "'ın kötü seriye bu kez son vereceğine inanıyorum. Yeter ki inansınlar" dedi.

    'ın ve 'yı kazandığı efsane kadronun bir parçası olan Capone, Fenerbahçe derbisi öncesinde Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin, 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de aldığı son galibiyette kadroda yer alan Brezilyalı eski futbolcu, kazandıkları o günü hatırladığını ve takım olarak büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

    ERKEN SEVİNMEYİN
    O gün aldıkları 2-1'lik sonucun halen geçerliliğini korumasının ilginç olduğunu belirten Capone, "Hayatımın en keyifli galibiyetlerinden birisiydi. 30. dakikada 2-0 öndeydik. İlk yarı bittiğinde soyunma odasında galip gelmiş gibi seviniyorduk" dedi. Terim'in kendilerini uyardığını kaydeden ünlü oyuncu şöyle devam etti: "Terim bizi, 'Erken sevinmeyin. Bu bir derbi' dedi. Biz de işi sıkı tuttuk ve bir gol yememize karşın maçı kazanmayı başardık. Maç bitiminde Terim, 'Aslanlarım' diyerek hepimize tek tek sarıldı."

    ÖNEMLİ SİLAHLARI VAR
    , gelecek hafta sonu oynanacak derbiyle ilgili ise, "Uzun süre galip gelememek baskı yaratır. Bilirim. Teknik insanlar ve yöneticiler baskı kurmazsa seride sona erer. Ben Galatasaray'ı halen takip etmeye çalışıyorum. Podolski, Sneijder, Selçuk gibi önemli isimleri var. Onlardan beklenti büyük. Artık galibiyet zamanının geldiğini düşünüyorum. Derbide Galatasaray yeni bir sayfa açacaktır. Yeter ki kendilerine inansınlar ve maçtan kopmasınlar" sözlerini kullandı.

    FUTBOL GEZGİNİ
    1999-2001 yılları arasında Galatasaray forması giyen Capone ardından Kocaeli, Corinthias, Paranaense, Beitar Jerusalem ve Gremio'da oynadı. 7 farklı kulüpte oynadıktan sonra 32 yaşında kariyerini noktalayan Brezilyalı, 2009'da kısa bir teknik direktörlük deneyimi yaşadıktan sonra yeniden yeşil sahalara döndü. Sorriso ve Matsubara takımlarında oynadı.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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